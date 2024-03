Heigo Kaldra: OÜ-tamine on normaalne. Praegu tahetakse mõne kahjuri hävitamiseks raiuda maha kogu mets

Päris elus tehakse (suuliselt) igasuguseid kokkuleppeid, aga rangelt juriidilises vaates on need ebaseaduslikud ja loomulikult ka osapooltele riskantsed. See on üks põhjustest, miks nii mõnelgi puhul leiavad organisatsioon ja inimene, et neile mõlemale on kasulikum, kui üks müüb ja teine ostab teenust, töösuhet omamata.