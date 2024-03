KULTUURIBIIT | Klahvpillimängija Pearu Helenurme playlist

Kõige vaimukam ja topakam asi, mida ma sel aastal näinud olen. Tšehhi instrumendileiutaja ja müramuusiku lühikesed deliiriumivideod musitseerivatest robotitest, tulnukatest ja muudest ebamaistest olevustest. Kahjuks on neid hetkel võimalik näha ainult selles kirutud sotsmeedia keskkonnas, aga kui ei taha oma käsi Facebooki kontoga määrida, võib ju üle kellegi õla piiluda.

See Oscar oleks võinud ka neile minna.

Ammu unustatud vana. Jäi mõni päev tagasi Burger Boxis kõrva ja tuli jälle meelde. Hellat tutvustas mulle paarikümne aasta eest tänavune eurolaulik Ramo Teder, kui ta teisel pool Soome lahte oma kodustuudios meie plaadile flöödijuppe salvestas ja me selle käigus üksteist lakkamatult jaburate lugudega pommitasime. Lummav sõgedus.

Snarky Puppy feat. KNOWER - One Hope

Mõlemad koosseisud jõuavad sel kevadel-suvel Eestisse. Selles jupis on nad vahelduseks koos. Ja mis siis, et see konkreetne lugu ei anna kummastki õiget pilti. Rohkem sellist popmuusikat!