Ligi 13 000 m2 ulatuvat tulekahju aga alles kustutatakse ja on tõenäoline, et ohvrite arv paraku suureneb. Kuigi Dmitri Medvedev ning äärmuslik imperialistlik ärimees ja meediakanali Tsargrad omanik, USA santsioonide all olev Konstantin Malofejev kuulutasid juba reede õhtul süüdlaseks Ukraina, ei ole ei Vladimir Putin, FSB juht Aleksander Bortnikov ega julgeolekunõukogu juht Nikolai Patrušev veel sõna võtnud. Just nende seisukohtadest aga oleneb Venemaa edasine tegevus.