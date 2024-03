7 põhjust, miks Andrus Ansip tegi kannapöörde

1. Ongi nii, nagu Ansip kirjutas. Võimalik, et ta ei kavatsenudki seekord enam uuesti europarlamenti kandideerida (ta on ju tunnistanud, et tal on europarlamendis igav), aga kui Kaja Kallas kirjutas Reformierakonna siselisti kirja, milles palus tal mitte kandideerida, viskas adrenaliini kontrollimatult üles ja raudmees viskus võitlusse. Sina ei tule mulle ütlema, kas ma kandideerin või ei, punkt! Kandideerin kümme korda rohkem, sest sina ütled, et ma ei peaks.