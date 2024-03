Jüri Toomepuu: Putini valitsuse šokeeriv ja rõõmustav ebakompetentsus saadab teda seni, kuni režiim langeb

Paar päeva enne rünnakut andis Venemaa diktaator Vladimir Putin pressikonverentsi kus ta irvitas hoiatuste üle, väites, et need on „provokatiivsed.“ Ta lisas: „need tegevused meenutavad otsest väljapressimist ja kavatsust meie ühiskonda hirmutada ja destabiliseerida“. See seisukoht tuli hoolimata sellest, et Venemaa võimud on viimase kuu jooksul teatanud mitmest ISISega seotud intsidendist, hoolimata sellest, et terrorirühmitus sooritas jaanuarikuise rünnaku Iraanis.