ARVUSTUS | „Armastuslood vajavad teenijaid!“ Ugala satiir naiseks olemise (eba)õiglusest

Saalituled hämarduvad ja lavale tulevad teenijatüdrukud, nagu on 19. sajandi aadliühiskonna armastusloole kohane. Kuid neil on käes… kollased kummikindad!? Anakronism jätkub: suurtes pesukorvides hakkavad nad hoolikalt sorteerima tänapäevast pesu. Publikut tervitatakse sõnadega „Me juba ootasime teid! Aga võib-olla teie meid ei oodanud?“ Jane Austeni „Uhkuse ja eelarvamuse“ lugu on ju kõigile teada-tuntud – jään põnevusega ootama, mida pealkirja alamärkusel „(justkui)“ pakkuda on.