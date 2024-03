Jaanika Ailt: Eesti jätab valge rassi haiguse kätte lämbujad üksi

Harvikhaigusi iseloomustab väga väike esinemissagedus - Euroopa Liidus määratletakse sellisena haigust, mis esineb kuni 5 inimesel 10 000st. Teine pool tõde ehk medali tagumine külg on see, et erinevaid harvikhaigusi on väga palju - vähemalt 7000-8000 ja uusi kirjeldatakse igal aastal 250-300 või rohkemgi,