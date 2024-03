Marju Lauristin: Eesti pääses vabadusse tänu rahvusvaheliste liberaalide „vandenõule“

Alustame vestlust kell kuus õhtul. Seljataga on tööpäev. Tunnistan, et mina oma 63 eluaastaga olen õhtuks üsna kapsas. Salvestatud vestlust ma hilisõhtul maha kirjutada ei jaksa.

Sina, Marju, oled erand. Aga kui mitu erksat töötundi jaksavad päevas teha maailma võimsaima riigi juhiks kandideerivad 81-aastane Joe Biden ja 77-aastane Donald Trump?

Miks me peaksime arvama, et nemadki erandid ei ole? Inimene, kes on saanud Ameerika presidendiks, on juba seeläbi erand. Mina töötan kümme tundi päevas. Kindlasti ka Trump ja Biden.