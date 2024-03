Kreml ei tõtta Islamiriiki veresaunas süüdi kuulutama. Kohalikud tadžikid kardavad kättemaksu

Eri luureteenistuste info järgi alustas Islamiriik (ISIS) eelmisel aastal Tadžikistanis ja teistes Kesk-Aasia riikides ulatuslikku värbamiskampaaniat. USA hoiatas mõned päevad enne rünnakut Moskvat, et ISIS-e võitlejad on Venemaa sihikule võtnud, kuid väidetavasti ei võtnud Kreml seda hoiatust tõsiselt. See maksis neile rängalt kätte. Reedeõhtune veresaun Moskva äärelinna suures kontserdisaalis Crocus Hallis on olnud Venemaa viimase 20 aasta rängim terrorirünnak. Surma sai 137 ja haavata 180 inimest.