See lause peab andma lootust ka Eesti rahvale – loodetavasti pole praegusel valitsusel enam pikka tulevikku, sest ilmselgelt nemad minevikku ei mäleta. Kuidas muidu saab selgitada, et nädal enne traagilise märtsiküüditamise mälestuspäeva teatas kaitseminister Hanno Pevkur, et riigieelarvesse on leitud hiiglaslikud 90 000 eurot ja seda nõukogude okupatsioonirežiimi poolt represseeritud inimeste tervisetoetuse arvelt.