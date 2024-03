Meile asjast esimest korda rääkinud mees märkis, et kõneles avastusest sõpruskonnale ja olenemata nende kodukandist leidsid nemadki, et Kulla oli nende isikukoodi järgi nende kinnisvara kohta infot vaadanud. Samamoodi täheldasime, et päringuid on tehtud inimeste kohta olenemata sellest, kus Eesti otsas neil kinnisvara asub. Lisaks teame juhusest, kus korter kuulub kahele inimesele ja Kulla oli mõlema inimese kohta infot otsinud. Veel oli märgata, et päringuid on tehtud just nende inimeste kohta, kellel on registreeritud mõni ärikeha, näiteks osaühing või on nad kirjas füüsilisest isikust ettevõtjana. Juhuvalimi puhul paistis, et need, kellel ärikeha pole, on Kulla sõelast välja jäänud.