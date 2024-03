Umbusaldusavaldusele allkirjad andnud EKRE loobumine viimasel hetkel tähendas umbusalduse läbiminekut väga napi ülekaaluga, istungil oli kohal 43 saadikut, kellest 41 hääletas umbusalduse poolt. Istungil sõna võtnud EKRE fraktsiooni esindaja Mart Kallas selgitas, et EKRE ei soovi tugevdada Reformierakonna võimuvertikaali ning kinnitas, et EKREst ei saa KE võimupartnerit, sest hääli ei ole koos.

Kõnekas oli sotsiaaldemokraatide liitumine umbusaldusega viimasel minutil ehk esmaspäeva õhtul. Kui muidu öeldakse, et vana koalitsiooni ei lammutata enne, kui uus on kokku pandud, siis antud juhul selles kindlust ei olnud, sest häälte volatiilsus oli ennustamatu. See on märgiks, et mitu kuud kestnud määramatus Tallinna volikogus täna veel lõppu ei saanud.