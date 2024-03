Maimu Berg: ükskõik kui palju armastad, surmast see inimest ei päästa

Eesti kirjanduse saatusliku naise, müstilise Salongi salapärase perenaise Maimu Bergi (78) elu on kirjandusega läbi põimunud nii tihedalt, et vahel ei tea Berg enam isegi, mis on „päris“ ja mis mitte. Berg on oma isikumüüdi kujundamisse kirjandusliku tegevusega ise andnud olulise osa, kuid leidub sündmusi ja suhteid, millest ta on seni vaikinud. Seekord tuleb juttu ka nendest meestest Bergi elus, kellest ta eriti rääkida ei taha.