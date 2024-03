Kinodesse jõuab film Maria Montessorist

Aasta 1900. Kurtisaan Lili põgeneb Pariisist Rooma, et varjata oma õpiraskustega tütart. Itaalias kohtub ta Maria Montessoriga, kes on pioneer uue õpetamismeetodi väljatöötamisel ja on nõus Lili tütre oma hoole alla võtma. Toetades, õpetades ja ravides võõraid lapsi, peab Maria samal ajal elama eemal oma bioloogilisest pojast. Kuidas tulla igapäevaselt toime isikliku süütundega ja võidelda tööalaselt meestekeskses maailmas 20. saj alguses, sellest saame aimu filmis „Maria Montessori“.