Mihhail Kõlvart: Reformierakond teeb Tallinnaga sama mis riigiga - kui riigimajandus on põhja lastud, tullakse pealinna lammutama

Esimesed väljaütlemised pärast muudatusi linnavalitsuse koosseisus annavad märku, et Reformierakond tahab Tallinnaga teha sama mis riigiga. Tegelikult on olukord aga veel tõsisem, sest umbusaldajad on killustunud ja nii pole võimalik linnajuhtimises olulisi otsuseid teha. Mitmest erinevate huvidega osapoolest koosnev koalitsioon on varemgi püüdnud Tallinna linna juhtida, kuid see valitsemisaeg on jäänud väga lühikeseks ning suurimateks kaotajateks on olnud linnaelanikud.