Marek Reinaas: kõigepealt vaatame üle, kas maksumaksjate raha on pealinnas kasutatud läbipaistvalt

Täna tegi Tallinna linnavolikogu otsuse, mis mõjutab linnaelu loodetavasti pikkadeks aastateks. Pole mõtet ajaloos sobrada ja hakata üles lugema, mida keskerakondlik linnavõim viimase paarikümne aasta jooksul on korda saatnud. Las sellega tegelevad vajadusel õiguskaitseorganid. Hoopis tähtsam on see, et tänane otsus on muutuste ja pikema visiooni algus.