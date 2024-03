JUHTKIRI | Urmo Soonvald: vaba sõna kättesaadavust loksutatakse igast nurgast

Täna ilmub paberil viimane Eesti Päevaleht. Emotsionaalselt on see kindlasti Eesti ajakirjanduses ühe epohhi lõpp, kuid just emotsionaalselt, vähem sisuliselt. Sel ajaloolisel päeval tuleks eelkõige vaadata tulevikku, sest vabal sõnal üle maailma on ees rohkem karisid kui minevikust õppetunde, mis panid meid Eesti Päevalehe paberväljaannet sulgema.