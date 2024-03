„Elu võimalikkusest maal“. Kas nii igav seriaal on tõesti võimalik?

Kui peaksin žanri määratlema, tuleb pähe oksüümoron „igav jant“. Tegevus algab linnas. Nii palju on võimalik punnitatud stseenidest aru saada, et kaks peategelast, Madli (Helena Lotman) ja Peeter Paul (Mikk Jürjens) on oma karjääriga ummikusse jooksnud alahinnatud töötajad, kel saab nõmedatest ülemustest kopp ette. Ebaõiglased bossid saadetakse pimedasse kohta, linnakorteris pakitakse oma kodinad ja sõidetakse maamõisa, mille Peeter Paul on mingil äkilisel ja segasel moel päranduseks saanud. Saame aimu, et Peeter Paul on impulsiivne tuulepea, kes pole Madli jõukate vanemate meelest tütrele kuigi vääriline partner.