REPLIIK | Jüri Ehasalu: aitab kellakeeramisest! Võtame tulevased eurosaadikud pihtide vahele

Käsuliinid tulevad meile nüüd Brüsselist ja seal on tihti vaata et jäärapäisemad ning nipsakamadki bürokraadid, kui omal ajal Kremlis. Kuhu prügikasti tuleb panna püksid ja kuhu traksid, on kogu Euroopale täpselt ette kirjutatud, kellakeeramise küsimusega pole aga vaevutud tõsiselt tegelema.

9. juunil on taas see eriline päev, mil kord viie aasta jooksul saab igaüks meist Euroopa Liidu asjades oma konkreetse sõna ütelda. Valimiskastide juures, nimelt. Priskete privileegide juurde ihaldavad kandidaadid on juba hakanud pidama kihutuskõnesid ja ennast kiitma. Tihti on nende jutt nii üldsõnaline ja ümmargune, et ei kohusta õieti millekski.

Pirita eakate nõukogu teeb ettepaneku esitada igale Eestist Euroopa Parlamenti kandideerijale konkreetne küsimus: „Mida kavatsete saadikuks valimise korral teha, et Euroopa Liit lõpetaks käsukorras kellakeeramise, millega on venitatud üle kümne aasta?“ Hiljem on siis selge, kes on sõnapidaja ja kes pelgalt jutumees.