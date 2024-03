Vladimir Svet: kuidas läheb automaksu idee kokku tasuta ühistranspordi kaotamisega

Kui me vaatame ühistranspordi funktsiooni linnas, siis lisaks konkreetsete inimeste „ära teenindamisele“ paneme me sellele ka väga suuri ootusi seoses linnakeskkonna arenguga. Just ühistranspordis näeme vahendit, mis võimaldab vähendada linna autostumist, tagada puhtamat õhku, turvalisemat ja meeldivamat linnaruumi, lubada järgmisi suurarendusi ja linna tihendamist. Teadlased leiavad, et Tallinna tasuta ühistransport aitab ka linnas valitsevat ruumilist eraldatust vähendada. Ühistranspordi areng on seega teenus, mis toimib mitte üksnes selle otseste kasutajate, vaid kaudselt kõikide ühiskonna liikmete hüvanguks. Iga bussi ümber istunud autojuht annab panuse ummikute vähendamisse.