Kaugel siis sellest veel kõigest ka n-ö troikade tekkimine on, mis välkkiirelt kohut mõistavad, peale mida inimesed maha lastakse? Sinna suunda on Venemaa teel.

Jätkuvalt põhjustab palju kõneainet Moskva lähedal toimunud terroriakt ning ajapikku on järjest tekkinud küsimusi, millele Venemaa poolelt ei suudeta vastata. Kuigi viimases hädas üritavad Venemaa eriteenistused süüdistada Ukrainat terroriakti tellimises, siis sõjalise eksperdi Igal Levini sõnul on kogu olemasolevat infot analüüsides reaalsed ainult kaks varianti: kas terrorirünnaku viisid läbi ISIS-e Afghanistani rakukese võitlejad ise või olid rünnaku korraldamise taga mingil kujul Venemaa eriteenistused. Levini sõnul tegutsesid terroristid nii, nagu neil oleks teada, et nende tegevust ei takistata ning neile on garanteeritud probleemideta lahkumine.