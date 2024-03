20 AASTAT NATOS | Kalev Stoicescu: Moskva on levitanud algusest peale müüti, justkui oleks meid sunnitud NATO-ga ühinema

Eesti liitus maailma ajaloo võimsaima riikidevahelise kollektiivkaitse ühendusega 29. märtsil 2004, vähem kui kümme aastat peale viimaste okupatsioonisõdurite lahkumist. See oli ime, mis sai teoks tänu väga kindlale tahtele ja poliitilisele ühtsusele, mida meil on praegugi tarvis, isegi rohkem, et oma riigikaitset tugevdada ja vajadusel agressorile vastu hakata.