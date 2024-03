Interneti Päev võtab luubi alla valimiste mõjutamise ja interneti tuleviku

Päeva alustab paneelarutelu "Andmed viivad valimisvõiduni!?" . Arutelu on ajendatud peagi eesootavatest Euroopa Parlamendi valimistest, mis paneb meist paljud mõtlema selle üle, kas ja kuidas soovitakse meie valikut ühele või teisele poole kallutada. Räägime koos Salki asutaja Tarmo Jüristo ning Tallinna Ülikooli osaluskultuuri professori Katrin Tiidenbergiga, milliseid võtteid ja andmeid selleks kasutatakse, kui suurt rolli mängib selles internet ning kas sellel kõigel on lõplikule otsusele ka reaalne mõju.

Vaatame koos aruteluga "Kas sellist Internetti me tahtsimegi?" interneti olevikku ja tulevikku. Interneti avarustest infot otsides saame vastuseks äärmiselt optimeeritud ja personaliseeritud tulemused. Lisaks on meie sotsiaalmeedia kanalite kasutust hakanud mõjutama nende omanike meeleolu muutused või hoopistükkis tasuliseks muutumine. Kellele kuulub sellises olukorras aga usalduskrediit, milliseks kujundame sotsiaalmeedia ja interneti tuleviku ning kes on selle kõige suuremad suunajad? Leiame vastused just neile ja paljudele teistele küsimustele koos Tallinna Ülikooli meediainnovatsiooni professori Indrek Ibrusi, digiagentuuri Dreamgrow asutaja ja strateegi Priit Kallase ning sotsiaalmeedia toimetaja Bärbel Morosiga.

Kindel on aga see, et tulevik on AI nägu. Arutelu "AI abiga maailmameistriteks?" avab kuulajatele tehisaru poolt pakutavate võimaluste mitmekesisuse ja mõju. Räägime ka sellest, kas peaksime võtma õppetunde tiigrihüppe edust ning kavandama uut AI hüpet? Kuidas viia uudse tehnoloogia võimalused kõigi ettevõtete ning inimesteni, et selle magusaid vilju üheskoos nautida? Paneelis esinevad TalTechi infotehnoloogia teaduskonna dekaan Gert Jervan, Fyma OÜ asutaja ja tegevjuht Karen K. Burns ning Net Groupi AI valdkonna juht Olari Tõnison.