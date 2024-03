REPORTAAŽ | „Nüüd hakkame siis auhindu jagama!“ Teatripeol said saalisviibijad televaatajatega võrdse kultuurielamuse

Eestlased on teatrirahvas, nii on igati loogiline, et teatripäeva pidu on teatriaasta tippsündmus. Kindlasti nendele, kes teatris töötavad, aga küllap ka neile, kes teatrit armastavad. Tol õhtul ei toimu esietendusi (tänavu tegelikult toimus, aga ma ei suutnud meenutada, et midagi sellist oleks varem juhtunud), auhindade nominendid valivad hoolega piduriideid. Teised kutsutud muidugi ka, ehkki dresscode on võrdlemisi vaba. Aastatepikkuse kogemuse põhjal julgen kinnitada, et sel õhtul näeb huvitavamaid tualette kui vabariigi aastapäeva vastuvõtul.