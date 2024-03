InBoili loomingu sõnastamatu poeesia ja proosa

Seda enam on tal olnud aega ehitada üles oma isiklikku muusikalist Tartut, mida ta on teinud üle kolmekümne aasta – alates päevast, mil tuli kokku Jäääär, kus ta kuni 2008. aastani kaasa lõi. Paralleelselt Jäääärega ja hiljemgi tegutses InBoil ka omaenda bändis inBoiler, samuti ansamblites Jääboiler ja Külm Mai. Osalt nende ansamblite liikmed kattusid, mis meie väikse muusikute kogukonna puhul on igati tavaline, osalt ka mitte. Seevastu ühtis selgelt bändide muusikaline käekiri – ikka seesama lüüriline, pisut nukra kõlaga autorilaul, saateks kitarrid, elektriviiul, mõni puhkpill ja trummid.

InBoili vahetu detailitäpsus

InBoili muusika kõlab vahetult ja värskelt. Ometi on InBoil klassika, kusjuures legendaarseks laulikuks tituleeriti ta ajalehtedes juba aastal 1989, mil Eesti oli ametlikult Nõukogude Liit! Üldse tundub InBoili muusika nii hea minekuga, et tahaks öelda – tavaline värk, tee või ise järele. Aga ei ole tavaline. Ja järele ei tee, ükskõik kui palju ka ei üritaks. Vast siin peitubki tema loomingu selgus ja salapära – ükski komponent eraldi ei ole ainulaadne, ent kui kõik detailid kokku saavad, on tulemus kordumatu.

Üks põhjus on kindlasti inBoili hääl – ta ei ole laulja, kes laval valju häälega suuri tundeid endast välja kisendab. Pigem on ta laulev poeet, kes paneb iga kuulaja tundma, et esitab laulu just talle. Ta loob isikliku ruumi – isegi kontserdil, kus on rahvast murdu. Muide, see on olnud InBoili firmanumber aegade algusest. Kirjutab ju Riho Baumanngi ligi 30 aasta eest ajalehes tabavalt, et Inboil on sedalaadi muusik, kelle võimed pääsevad ennekõike esile vahetul suhtlemisel oma kuulajaga. „Senise heliloomingu toel on temast saanud salapäratsev varjus kõndija, kelle muusika mõjub alati huvipakkuvalt,“ ütleb Baumann 1996. aastal.

Politseinikud keelasid Jääboileri Rüütli tänava kontserdi sõnadega: „Punk ei sobi Tartu tänavatele.“