Klaveripäeval antakse Eesti pikim kontsert

Seitsme tunni vältel, kella 12.00-19.00 esitavad kakskümmend Eesti pianisti katkematult üht ja ainsat lugu, Rannapi enda teost „Pilvelossid“, mida saadab hiigelsuurel LED-ekraanil pealtpoolt pilvi filmitud droonivideo. Loo pikkus on pisut alla 5 minuti, iga pianist mängib esialgu loo ühe korra läbi ja annab siis mängukorra üle järgmisele nii, et muusika ei katke kordagi. Kokku kõlab Solaris keskuse aatriumis Rannapi pala seega umbes 88 korda.

„Korduses on omamoodi võlu,“ kinnitab Rannap. „Esitlusele tuleb küll vaid üks pala, ometi tõlgendab iga pianist ja ka publik seda isemoodi, mis tähendab, et lugu, mida kuuleb külastaja esimestel minutitel, ei pruugi aga kõlada sugugi samamoodi kontserdi keskel või lõpus.“

„Oleme kasvanud välja kunagisest Sakala kultuurikeskusest ja tulenevalt ajaloolisest taustast on kultuuri ja muusika hoidmine meie jaoks väga erilisel kohal. Varemgi on meie keskuse aatriumis toimunud mitmete Eesti artistide kontserte, kuid seitsmetunnine klaverikontsert ja seda niivõrd nimekate Eesti pianistide esitluses, on täiesti esmakordne ja selle kogemiseks tuleb igaühel ise kohale tulla,“ ütles Solaris keskuse turundusjuht Kristin Lepikson.