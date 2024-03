KOLUMN | Janek Mäggi: kirikupühad on pühad ka siis, kui need, kes pühad ei ole, seda enda kasuks ära kasutavad

Ilma usuta inimene elada ei suuda, ei oska ja ei taha. Religioon – võitlus selle poolt ja vastu – on inimkonna ajaloo klamber. Protestimeelsed püüavad näidata esivanemate pimedust kristliku kiriku suhtes, kuid kristlus elab õndsat elu vaatamata püüetele teda millegagi asendada. Kristlus on tänaseni kõige suurema mõjuga religioon Eestis ja maades, mis on traditsiooniliselt kristlikud.