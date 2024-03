Tiit Terik: uus võimuliit lubab alustada põhiseadust rikkudes

Tallinnas uut võimuliitu kavandavad erakonnad on oma ühe peamiseks eesmärgiks seadnud Keskerakonda kuuluvatest inimestest vabanemise. Poliitikute, nagu linnapea ja abilinnapeade puhul ma ei vaidle, see on demokraatia loogika. Õpetajate, ametnike ning noorsootöötajate puhul põhiseadus sellist lähenemist ei luba.