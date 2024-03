LENNART 95 | Urmas Reinsalu: Meri poliitiline pärand on kaasaegse Eesti vundament

Esiteks, õigusliku järjepidevuse kaitse sõjaeelse Eesti Vabariigiga. See võimaldas Eestil juriidiliselt tõmmata selge vahe käsitlusega Eestist kui endisest nõukogude liiduvabariigist.

Teiseks, olemusliku ohu tajumine Venemaalt. Meri ei läinud kunagi kaasa käsitlusega kommunismijärgsest Venemaast kui uuestisündinud ühiskonnast. Oma presidendiajal hoiatas ta Vaba Maailma järjepidevalt üksnes ärilise kasu eest suhetes Venemaaga. Tema veendumus oli ühene: Venemaa imperiaalsed instinktid on säilinud.

Mäletan seda, kui augustis 1999 sai Putin ühe järjekordse soosikuna Jeltsini peaministriks. Meri reageering oli dramaatiliselt murelik.

Tõsi, lõbusama seigana meenutas ta samal päeval mulle, et kui kohtus Peterburi linnapea Anatoli Šobtšakiga Helsingis, siis nad olid saunas ja õlut kandis neile käsu peale ette väike tähelepandamatu mees, Putin. Seda ei saa avalikult enam rääkida, see on nüüd Eesti riigisaladus, naeris Meri.

Meri tajus aega kui kriitilist tegurit Eesti saamisel Läände, Euroopa Liitu ja NATO-sse. Go west! Kõik sisepoliitilised eesmärgid pidid seda suunda tingimusteta teenima. Meil oli ajaaken enne impeeriumi paisumist ja seda tuli kasutada.

Mäletan, kuidas ta kutsus Riigikogu parteide esindajad välja ja lausa pressis neilt välja lubaduse, et riigikaitse kulude eesmärk on 2 protsenti. See oli aastal 1998.

Suurele poliitikule on omane ettenägemisvõime. Juba üheksakümnendate alul tegeles ta sellega, et Läänemere äärsed riigid rajaksid merealused gaasitrassid alternatiivina Vene gaasile. Selle sajandi alul muretses ta Eesti elektrisüsteemi Vene süsteemist desünkroniseerimise pärast.

Mäletan, et möödunud sajandi lõpul kutsus ta Eesti ametkondade juhid kohtumisele Saksa mereväe ülemaga. Me peame oma väikesed laevastikud ühendama, oli tema sõnum. See tehti Eestis ära kakskümmend aastat hiljem.