Ei ole saladus, et Ukraina armeel on suured probleemid isikukoosseisuga ning küllaltki kiirelt on vaja ära lahendada probleemid mobilisatsiooniga. Aga z-kanalite postitustest selgub, et täpselt samad probleemid on ka neil. Probleemi süvendas terroriakt Moskvas, mis z-kanali „VDV za tšestnost i spravedlivost“ andmetel on olukorda Venemaa armees väga tuntavalt muutnud ning venelaste poolt on moslemite vastu tekkinud suur usaldamatus. Nii suur, et Venemaa ohvitseride poolt tuleb ettepanekuid moslemitest sõduritelt (erandina jääks sealt välja tšetšeenid) ära võtta relvad ja saata nad rindejoonest eemale tööle.