Veljo Konnimois: korraldagem Tallinna lennujaamas ja sadamas Eesti toodete EXPO

Igal aastal külastab Eestit ligi neli miljonit inimest. Tallinna lennujaamast ja sadamast liigub keskmiselt läbi enam kui 10 000 Eesti külalist päevas. Neist sajad – aastas kümned tuhanded – on suurfirmade otsustajate või neile ligi pääsejate taseme väärtuslikud ärikontaktid. Sealjuures aasta-aastalt aina rohkematest maailma riikidest. See on võimas mess!