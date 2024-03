ARVUSTUS | Auschwitzi õudused kinolinal. Laagrijuhi abikaasa pidas massimõrvapaika paradiisiks

Mullu detsembri hakul rändasin Krakówis ja selle naabruses. Ühtlasi käisin ekskursioonil Auschwitzi koonduslaagris, kus on praegu ajaloomuuseum. Giid oli poolakas, 50. aastates mees, kes rääkis, et tema pere juured on sealkandis ja vanavanemad ikka jutustasid, kuidas kohalikud üritasid koonduslaagri vange aidata, riskides nii oma eluga.