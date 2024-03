Seitsme välisministri ühisavaldus: igal Euroopa riigil on õigus valida oma julgeolekukorraldus

Möödus 55 aastat ja NATO lahtisest uksest astusid sisse Bulgaaria, Eesti, Läti, Leedu, Rumeenia, Slovakkia ja Sloveenia. 29. märts 2004 tähistab verstaposti, mil liikusime hallist tsoonist kaitsva sinivalge vihmavarju alla, mida hoiab üleval liitlaste raudkindel pühendumus kaitsta üksteist kõigi ohtude eest.

20. sajand ei olnud meie riikide jaoks helde ega rahumeelne. „Mitte kunagi üksi!“ oli juhtpõhimõte, mis ajendas meie ühiskondi kiiresti asuma teele NATO ja Euroopa Liiduga ühinemise poole. Ühinemisele järgnenud 20 aasta vältel on meie julgeolek, vabadus ja heaolu olnud tagatud kindlamini kui eales varem.

Meie seitse riiki on seisukohal, et kollektiivne heidutus ja kaitse on ja peaks jääma NATO esmatähtsaks põhiülesandeks ja oleme ka ise seda ülesannet täitnud. Juba enne ühinemist NATO-ga alustasime panustamist kollektiivkaitsesse, kriisiohjesse ja koostööl põhinevasse julgeolekusse. Saatsime oma sõdurid võitlema külg külje kõrval liitlassõduritega kodust kaugel Afganistanis ja oleme aidanud kaasa rahu ja stabiilsuse säilitamisele Lääne-Balkanil. Põhjus on lihtne - me teadsime siis ja teame ka praegu, et solidaarsus on parim poliitika.

Tänasel ajaloolisel päeval võtame hetke saavutatu tähistamiseks, ent ei unusta, et liitumise aastapäeva varjutab sõda meie mandril. Venemaa jõhker ja täieulatuslik agressioonisõda Ukraina vastu on toonud kaasa kujuteldamatuid inimkannatusi ja kaotusi. Liitlased on kindlalt otsustanud toetada Ukrainat kuni võiduni. Mida rohkem me Ukraina aitamiseks teeme, seda kiiremini saabub Euroopas uus koidik. Püsiva rahu jaoks peame tagama, et jõhkra, provotseerimata ja põhjendamatu agressioonisõja vallandanud isikud võetaks vastutusele. Ühtlasi ei tohi me unustada, et kui mõni Euroopa rahvas jäetakse halli tsooni, võib see tuua kaasa järjekordse sõjalise tragöödia.