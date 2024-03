Toomas Alatalu: suurt sõda tuleb suurelt vaagida

Praegu on heaks lihtsaks näiteks Prantsuse presidendi Macroni Brasiilia visiit, mida serveeritakse esmajoones kui edu kliimapoliitikas ehk Amazonase džunglite kaitsmises. Tegelikult nurjas just Pariis EL-Mercosuri kaubanduslepingu sõlmimise ja Macron läks tegema n-ö paremaid tingimusi. Veel olulisem on see, et Macron võttis USAlt-Suurbritannialt revanši Austraaliale allveelaevade ehitamise nurjamise eest – nüüd on nende ostjaks Brasiilia. Suurriik teeb, mis tahab! Ma ei tea, palju kodus räägiti Kaja Kallase intervjuust telekanalile France24, aga seal märkis küsitleja korduvalt Macroni ja Prantsusmaa toetust meie peaministrile. Enne Tallinnast lahkumist sai aga teleekraanilt kuulda, et Macron on lõpetanud Kallase toetamise!?