Oi kui tähtis see oli ja kui targad nad tundusid, tõelised vanemad vennad. Eks mõni eestlanegi mäletas nende endi liitumislugu alles 1995. aastal, aga me olime nii noored, et 10 aastat tundus igavikuna. Euroopa Liit isegi oli sündinud alles mõni aasta enne 1995. a. laienemisringi, kuid Eestis teati vähe Euroopa Ühenduse poliitilistest arengutest.