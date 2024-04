Ringkonnakohtu otsus, mis mõistis süüdi Porto Franco skandaali asjaosalised, vallandas Tallinnas võimumuutuse, ent laskis ka Jüri Ratase kapist välja vanad kollid. Mis siis, kui Ratasel tuleb Keskerakonna endise juhatuse liikmena pärast riigikohtu otsust isiklik vara mängu panna, et aidata endiselt koduparteilt välja mõistetavat miljonit ära maksta? Ratas on kindel, et seda pole karta.