Mis viisil mõjutavad videomängud tuleviku tehnolooge?

Tööriistade ja platvormide arendamine: Mängutööstus on aidanud kaasa uute tööriistade ja platvormide loomisele, mis võivad leida rakendust ka teistes valdkondades. Näiteks võivad mängude loomiseks kasutatavad arenduskeskkonnad ja mootorid saada inspiratsiooniks uutele rakendustele simulatsiooni-, haridus- või treeningukeskkondade loomisel. Isegi need tasuta kasiino mängud , mis on olemas pea igal kasiinolehel, on saanud osaks tehnoloogia arendamisega seotud katsetustele.