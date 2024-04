Kalle Muuli: president ja õiguskantsler võivad eksida. Läheme hääleõiguse äravõtmisega edasi!

Alusetu on ka meedias levitatud hirmujutt, nagu võiks see küsimus uue linnavalitsuse lõhki ajada nii, et võimule pääseb uuesti Keskerakond. Agressorriigi kodanike valimisõiguseta jätmine on ju täienisti praeguste valitsuserakondade võimuses, midagi ülejõukäivat siin pole.