Kalev Stoicescu: agressorriikide kodanike hääleõiguse peatamiseks ei pea põhiseadust muutma, pakun välja idee

Riigikogus esindatud erakonnad ja eri institutsioonid on sel teemal sõna võtnud. Nii hääleõiguse peatamise pooldajad kui vastased või kõhklejad on esitanud oma põhjendused. Küsimus on mõistagi tahtes, sest alati ja igas küsimuses leiab poolt- või vastuargumente vastavalt oma hoiakule ja huvidele. On arusaadav, et poliitilise spektri vasakul poolel olevad erakonnad kardavad kohalikel valimistel valijaid kaotada, kuid otsuse vastuvõtmiseks ei pea olema konsensust.