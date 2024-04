See väljavaade on päris hirmutav. Kuid Hiina Kommunistlikust Parteist (HKP) lähtuv oht on veel palju suurem. Venemaa püüab oma mõjusfääri taastada peamiselt oma naabruses. See võib tekitada probleeme ka naabrusest kaugel, eriti Sahara-taguses Aafrikas. Kuid erinevalt oma eelkäijast Nõukogude Liidust ei pürgi Venemaa globaalse domineerimise poole.