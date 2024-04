Orenti Kampus: Vene õigeusu kiriku toetajad, te võite teha tuhat jumalateenistust päevas, aga see on endiselt genotsiidi toetav kirik

Kui Moskva kiriku patriarh kuulutab välja „püha sõja“ ehk genotsiidi ukrainlaste kallal, siis on see seaduseks igale Moskva kiriku ehk Kremli filiaalile väljaspool „veremaad“. Kui keegi, olgu ta piiskop või preester, arvab et patriarh toimib valesti, siis on see ainult selle inimese isiklik eriarvamus, mis on karistatav. Ja kui see inimene avalikult vastandub, siis järgneb karistus, nagu on lugeda. Erisus tehakse ainult Kremli jaoks strateegilistelt olulistes piirkondades, näiteks Eesti – seal lubatakse kontrollitud raamides öelda mitmeti tõlgendatavaid ümmargusi mitte midagi ütlevaid vastulauseid.