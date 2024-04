Eelarve: Marek Reinaas Eesti 200-st ütleb, et see on „hapum“ kui arvati ja et võlakoormus võib tõusta peagi ohtlikule tasemele. Pärtel-Peeter Pere Reformierakonnast on „jahmunud“, kuidas linna rahandust seni juhiti. Sotsiaaldemokraat ning praegune linnapea kohusetäitja Madle Lippus omakorda räägib aga, et finantsnäitajad on head, tulud on suuremad kui kulud, laenukoormus väike. Riina Solman Isamaast sõnab ka, et pole ta nii halb eelarve midagi ja viitab, et laenu võiks vajadusel veelgi võtta.