Kas sinu ülemus kadestab sind? Vali, mida tööl kannad!

KOTT, KUHU MAHUB KOGU MAAILM See Ralph Laureni kott on mugavalt suur – siia mahub nii arvuti kui ka kõik muu. Hind: 349,95 (www.zalando.ee)

„Kui tahan meie moemajas ostud moemaja kirjaga paberkotti panna, siis on naisi, kes ütlevad „Panen pigem oma kotti, muidu ülemus näeb, et ostan ilusaid asju“,“ sõnab moelooja Aldo Järvsoo. Ta on kuulnud oma klientidelt lugusid ülemustest ja kolleegidest, kelle jaoks liiga säravalt riietuv töökaaslane muutub kadedusallikaks.