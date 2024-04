Tadžikistani opositsioonijuht: praegu on Venemaal hea võimalus tadžikid Ukrainasse sõdima saata

LP vestles toimuvast Tadžikistani opositsiooniliidri ja endise parlamendi liikme Muhiddin Kabiriga.

Kas teie arvates on tadžikkide osalus Crocus City Halli terrorirünnakus tõendatud? Kas need mehed, keda Kreml näitab, on selle veresauna toimepanijad?

Tõendatud pole veel midagi, ehkki ma olen valmis tunnistama, et tadžikid võisid seda teha. Tadžikistani kodanikud on pannud varem terrorirünnakuid toime Afganistanis, Iraanis ja Türgis ning ka Euroopas on kinni peetud tadžikke, kes väidetavalt terrorirünnakuid kavandasid. Selline tendents on viimastel aastatel kahtlemata olemas.

Olen endalt küsinud, miks on tadžikid hakanud Islamiriigi ridadesse astuma, ja minu meelest on Tadžikistani võimud teinud kõik selleks, et noored tadžikid liituksid radikaalsete islamistidega.