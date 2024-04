Joel Volkov: totalitarism Riina Sikkuti moodi. Alkoholiga võitlemisel lähevad käiku alatud isiklikud rünnakud

Seda ei juhtu just tihti, kui Eesti Vabariigi valitsuse minister võtab kätte ning ründab isiklikult mõnd talle võõrast kodanikku. Ja ei tee seda mitte kabinetivaikuses eraviisiliselt, vaid avalikult. Et rahvas poliitikuid kritiseerib on poliitiline reaalsus juba tuhandeid aastaid – see käib poliitikuks olemise palga sisse alates Vana-Roomast ning ongi arenenud demokraatia osa. Vastupidist situatsiooni, kus inimesi represseeritakse nende teadmiste, eriala või tõekspidamiste tõttu, nimetatakse totalitarismiks.