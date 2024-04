„Kolemehe“ nimitegelane on Lette – mees, kes arvab end olevat õnnelikus abielus ning plaanib sõita konverentsile, et insenerina oma leiutist tutvustada. Järsku tuleb aga klaassein ette: konverentsile saadetakse hoopis assistent, sest Lette on kõigi arvates lihtsalt niivõrd inetu, et müük kannataks. Ilmneb, et abikaasagi on Lette hingematvat rõlgust eiranud, sest kõik muu on mehe puhul suurepärane.