Eeva Helme: laste koolis käimise soov pannakse proovile – eestlased peaksid väikekoolide sulgejad valimistel välja vilistama

„Lihtne on öelda, et kooli sulgemise otsustas volikogu – tegelikult on iga hääletuse taga näo ja nimega inimesed.“

Viimased aastad on märtsikuu istungid vallavolikogudes olnud kohaliku elujõulise põlvkonna jaoks väga valulikud. Märts on see kuu, kui kukub tähtaeg, mil haridus- ja teadusministeeriumile on tarvis saata andmed, millise koolivõrguga minnakse vastu uuel õppeaastal. Kuna riigilt on tulnud juba ammu suunised, mille kohaselt tuleb haridusvõrku koomale tõmmata, siis on kõigest ühe haamrilöögiga suletud, kärbitud või ühendatud väiksemad koolid, mis tegelikult kannavad endas kohaliku elu keskuse ja tuiksoone rolli.