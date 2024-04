KOLUMN | Jürgen Rooste: vastutahtsi hümniteotaja kaitseks. Ka halb kunst peab olema vaba

Eesti on üks vabamaid maid maailmas. Sa võid öelda peaministrile või linnapeale, et ta on kõnts – ja sinuga ei juhtu midagi. Igasugustes mõtte-, sõna- ja pressivabaduse edetabelites oleme ikka kõrgeid kohti hoidnud, tänini. Meil on asjad suhteliselt hästi, isegi kurjad ähvardajad-pröökajad asuvad veel üsna ohutus ruumis, kuni politseil(e) just tõestada ei anna, et nende sõnade taga on tõeline kavatsus või teostatav ähvardus.