VENE PILK | Andrei Šumakov: kuidas ukrainlane Levada ühendas eestlased, venelased ja kõik-kõik-kõik

Praegune Levadia hooaeg on lihtsalt imetlusväärne. Neli matši, neli võitu. Vastased on alistatud koguskooriga 16:0. Paidel polnud mingit võiduvõimalust, rohelised domineerisid üle väljaku ning lõid teenitult kaks vastuseta jäänud väravat. Kuid see lugu siin ei räägi spordist.