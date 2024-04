ARVUSTUS | „Meie aasta Indoneesias“. Elu võimalikkusest pärast lahkuminekut

Sealt saidki tegijad endale kindlad fännid, kes nende tegemistele edaspidigi kaasa elasid. Seda nii heas kui ka halvas, aastate jooksul rännati näiteks Austraalias, Aafrikas ja Iraanis, katsetati ka võltsdokumentaalsarjaga, paisates 2021. aastal eetrisse sarja „Tuuli Roosma mees“. Paraku ei leidnud see nii palju head tagasisidet kui reisisaated ja selle vaatamine jäi siinkirjutajalgi pärast kahte-kolme osa soiku. See-eest mäletan, et tosina aasta eest Austraalias viibides üritasin sealsete kohalike eestlastega ajakavas paraja augu leida, et koos „Meie aastat Siberis“ vaadata.